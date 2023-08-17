Суд оставил директора института ЮУрГГПУ под домашним арестом по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил в силе продление срока домашнего ареста директору профессионально-педагогического института Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Елене Гнатышиной. Мера пресечения в отношении обвиняемой в получении взяток сотрудницы вуза будет действовать до 25 сентября, сообщают в суде.

«Оспаривая постановление районного суда, адвокат просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий либо изменить наложенные запреты. А именно разрешить прогулки и посещение медицинских учреждений без согласования со следователем»,— поясняют в суде.

Елену Гнатышину задержали в апреле этого года. По версии следствия, директор института получила от студента через посредника взятку в 30 тыс. руб. Деньги были переданы за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и выставление положительной оценки за госэкзамен без фактической проверки знаний. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области.

Под следствием по обвинению в получении взяток находятся еще два сотрудника ЮУрГГПУ — заместитель Елены Гнатышиной Антон Семченко и проректор вуза Павел Рябчук.

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