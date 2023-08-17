Мишустин: работникам большого числа предприятий ОПК будут снимать жилье

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 2024 года работники большого числа системообразующих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут обеспечены арендным жильем.

Об этом господин Мишустин сказал в ходе посещения ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») в Самаре. Работники центра попросили премьер-министра включить «Прогресс» в перечень предприятий, работникам которых государство предоставляет жилье для аренды на льготных условиях.

«Я дам соответствующее поручение — рассмотреть такую возможность. В принципе со следующего года мы будем обеспечивать арендным жильем большое количество системообразующих предприятий нашего ОПК. И уверен, что ваше предприятие должно туда войти»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

Премьер-министр отметил, что ПАО «ОДК-Кузнецов», которое разрабатывает и производит ракетные двигатели, уже включено в перечень. Это предприятие, также расположенное в Самаре, господин Мишустин посетил ранее сегодня, 17 августа.

16 марта президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу льготной аренды жилья для работников системообразующих предприятий ОПК. Льготы предлагается субсидировать из федерального бюджета.

Эрдни Кагалтынов