Осенью может возобновиться прямое авиасообщение Екатеринбурга с КНР

В сентябре могут возобновиться авиарейсы из Екатеринбурга на китайский остров Хайнань, сообщил на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Авиарейсы на остров Хайнань позволят избежать повышения цен на другие направления от партнеров из Средней Азии за счет конкуренции. Цель в 2023 году вернуть 30% от допандемийного объема»,— отметил он.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, возобновление сообщения с КНР связано с отменой виз для групповых поездок для Россиян и возможности жителям Китая оформить электронную визу в РФ, что позволит наладить туристический поток допандемийного периода в ближайшие годы.

Александр Стародумов

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