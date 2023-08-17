Суд взыскал с Виктора Бычкова 700 тыс. руб за неявку на съемки ток-шоу

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск ООО «Ток-шоу», выпускающего программу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, к актеру Виктору Бычкову, который не пришел на съемки шоу, о чем договорился с компанией, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд взыскал с господина Бычкова неустойку в размере 402 300 руб., убытки в размере 306 176.33 руб. и судебные расходы на сумму 7 381.17 руб. Сам актер на судебное заседание не пришел, прислав своего представителя.

5 ноября 2021 года «Ток-шоу» заключило договор с актером, согласно которому он должен был принять участие в студийной записи программы «Секрет на миллион» 10 ноября того же года, а также поучаствовать в съемках видеосюжетов для этой программы. Однако на съемки господин Бычков не явился. Согласно объяснениям ответчика, принять участие в записи он не смог, так как 9 ноября его жена попала в больницу. Суд счел, что актер не смог представить доказательство того, что он сам не мог явиться на съемки, и поэтому встал на сторону истца.

«Ток-шоу» указало в иске, что договор предусматривал ответственность за неявку в виде уплаты неустойки в размере, равном вознаграждению ответчика по договору. Сумма вознаграждения составляла 402 300 руб. В случае одностороннего внесудебного отказа от съемок ответчик должен был выплатить неустойку в размере 200% вознаграждения, а также возместить истцу понесенные убытки.

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