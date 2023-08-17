Финансирование программы по развитию туризма в Татарстане увеличили до 8 млрд рублей

На финансирование программы по развитию туризма и гостеприимства в Татарстане решили потратить 8,2 млрд руб. Постановление Кабмина республики опубликовано на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Из общей суммы 1,7 млрд руб. выделят из бюджета Татарстана.

Финансирование будет реализовываться поэтапно до 2025 года. В частности, в этом году на эти цели потратят 219,4 млн руб. из бюджета Татарстана и 493,2 млн из бюджета РФ, Также деньги будут привлекать из муниципального бюджета и внебюджетных источников.

"Ъ-Казань"