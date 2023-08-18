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В советской России есть свой Бурбенк

100 лет назад началась слава выдающегося селекционера Ивана Мичурина

Лютер Бербанк — знаменитый американский селекционер и садовод. Но среди русских и даже мировых садоводов не менее ярко выступают блестящие работы скромного обитателя города Козлов Ивана Владимировича Мичурина.

Ученый-селекционер Иван Владимирович Мичурин

Ученый-селекционер Иван Владимирович Мичурин

Фото: Пархоменко А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ученый-селекционер Иван Владимирович Мичурин

Фото: Пархоменко А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Его работы начались давно, примерно в 1888 году он занялся посевами плодовых культур. Десять лет спустя ему удалось получить первые плоды. Поставленная им перед собой задача казалась почти неразрешимой — продвижение на север южных, нежных сортов.

Путем гибридизации (скрещивания) Мичурин получил новые сорта, лучше приспособленные к произрастанию в северных районах. Работы по гибридизации плодовых очень трудны и требуют колоссальной выдержки и также известной гениальности, без которой трудно уловить почти незаметные для обычного плодовода или ботаника признаки, позволяющие выделять из тысяч и десятков тысяч сеянцев те, которые дают надежду на получение благородных плодов.

Мичурин скрещивал, например, благородную южную грушу бере Диль с дикой грушей (например, уссурийской), сладкую черешню с самарской степной вишней, выдерживающей до 32 градусов мороза, крымский кандиль с китайской яблоней (так называемой райской).

Работы Мичурина не ограничиваются яблонями и грушами (их выведено 77 сортов, включая находящиеся в испытании). Им выведены новые, зимующие в Козлове без всякого покрытия сорта винограда, новые сорта черешни, сливы, айвы, абрикосов, смородины, ежевики, актинидии.

В настоящее время опытный сад Мичурина находится в ведении Наркомзема.

Статью «Чудеса плодоводства», подписанную «профессор Д. А.-В.», опубликовали «Известия» 29 апреля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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