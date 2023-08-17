Еще один случай заболевания псевдочумой среди птицы зарегистрировали в Ижевске

В столице Удмуртии зарегистрировали второй случай заболевания болезнью Ньюкасла среди домашней птицы. Из-за болезни пало пять голов кур, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии Фото: пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии

В данной зоне установили неблагополучный пункт, а специалисты проведут обход для уточнения поголовья домашних птиц и проведения клинического осмотра. В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага.

Погибшую птицу уничтожили. В помещениях, где она содержалась, провели дезинфекцию.

Напомним, болезнь Ньюкасла (псевдочума) характеризуется поражением органов дыхания, пищеварения и центральной нервной системы. Высок риск смертности заболевшей птицы.