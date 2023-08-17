Кандидату в депутаты регионального заксобрания угрожают неизвестные лица

В четверг кандидат в депутаты заксобрания Ульяновской области Матвей Володарский (выдвинут от ЛДПР) направил заявления начальнику УМВД Максиму Петрушину и прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности неустановленных виновных лиц их заказчиков, которые оказывают на кандидата «регулярные попытки давления».

Господин Володарский сообщает, что ранее организованная группа хулиганов срывала его встречи с населением, а теперь они угрожают его жизни: в среду на нескольких зданиях в округе, по которому он баллотируется, он обнаружил «вандальные надписи», содержащие прямые угрозы его жизни. На фотографиях, приложенных кандидатом к заявлению, видны крупные надписи на стенах домов, выполненные аэрозольной краской: «Жирик сдох! Володарский тоже сдохнет!».

Ранее Матвей Володарский уже сообщал в прокуратуру и в полицию о том, что неизвестные группировщики в количестве около 50 человек в черных рубашках и медицинскими масками на лицах срывали его встречи с избирателями — включали музыку на своем музыкальном центре, выкрикивали оскорбительные фразы, подбегали группами и бросали в кандидатов помидоры.

Андрей Васильев, Ульяновск