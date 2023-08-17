Количество автокредитов в Башкирии за месяц выросло на 8%

Количество выданных автокредитов в июле в Башкирии выросло на 8,1% по сравнению с июнем и достигло 3,48 тыс. единиц, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По этому показателю республика заняла шестое место в стране после Москвы (5,3 тыс.), Московской области (4,9 тыс.), Санкт-Петербурга (4,2 тыс.), Татарстана (4 тыс.) и Краснодарского края (3,7 тыс.). На последнем месте — Алтайский край, где выдан 851 кредит.

В среднем число автокредитов выросло по сравнению с июнем на 14,8% до 86,6 тыс.единиц. Наибольшее увеличение — на 39% — зафиксировано в Белгородской области, где получено 917 автокредитов.

В статистику включены новые автомобили и автомобили с пробегом. «Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной прошлого года с последующим ее восстановлением»,— говорится в исследовании НБКИ.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также в результате возобновления государственной программы льготного автокредитования.

Влада Шипилова

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