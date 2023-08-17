Благоустройство части улицы Менделеева в Уфе обойдется в 13,6 млн рублей

Администрация Октябрьского района Уфы по итогам аукциона заключила контракт на благоустройство прогулочных дорожек от ипподрома «Акбузат» вдоль улицы Менделеева (часть тропы «Уфимское ожерелье») с ООО «Грандтрейдойл» за 5,3 млн руб. (на 6,5% меньше начальной цены, 5,67 млн руб.). Еще три участника предлагали выполнить работы по цене от 5,33 млн руб. до 5,67 млн руб.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на устройство наружного освещения в лесопарковой зоне по улице Менделеева на участке от «Трамплина» до ипподрома «Акбузат» на улице Менделеева с МУЭСП «Уфагорсвет» за 8,29 млн руб. (дисконт 0,5%, при начальной цене 8,33 млн руб.). Второй участник хотел исполнить его по начальной цене.

В течение месяца на дорожке от ипподрома подрядчик должен заменить покрытие из асфальтобетона на проезжей части, установить дорожные знаки, снести 13 крупных деревьев, устроить велодорожки и тротуары, нанести дорожную разметку. До 1 октября необходимо установить наружное освещение.

ООО «Грандтрейдойл», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2017 года. Компания занимается производством неметаллической минеральной продукции. Владельцем является Сергей Сентюрин. Выручка в 2022 году составила 174,29 млн руб., чистая прибыль — 1,29 млн руб. В 2023 году компания заключила 21 госконтракт на общую сумму 65,4 млн руб.

МУЭСП «Уфагорсвет» зарегистрировано в октябре 1992 года. Компания занимается передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям. Оно принадлежит администрации Уфы. Выручка в 2022году составило 439,18 млн руб., чистая прибыль — 818 тыс. руб. В текущем году заключено 15 госконтрактов на общую сумму 46,89 млн руб.

Майя Иванова

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