Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 4,8% в июле

Годовая инфляция в Удмуртии в июле ускорилась до 4,8% после 3,84% в июне. Показатель вновь оказался выше, чем в целом по России и ПФО — 4,3% и 3,84%, сообщает пресс-служба Банка России. Динамика связана с увеличением потребительской активности на отдельных рынках, а также постепенным переносом ослабления рубля в розничные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В частности, цены на продовольственные товары в Удмуртии повысились на 1,6% после снижения на 0,65% в июне. На показателе сказались ослабление рубля и влияние эффекта низкой базы прошлого года. Так, увеличение привлекательности экспорта сахара и ослабления рубля привело к удорожанию продукта на внутреннем рынке.

Прирост цен на непродовольственные товары в Удмуртии достиг 2,97%, месяцем ранее — 2,11%. В частности, на фоне ослабления рубля и повышения потребительской активности при сокращении запасов продукции замедлилось годовое снижение цен на смартфоны и телевизоры.

Рост стоимости услуг в июле уменьшился до 12,58% после 13,72% в июне, что преимущественно связано с переносом индексации услуг ЖКХ. Напомним, в прошлом году ее проводили в июле и декабре, однако последняя индексация тарифов была перенесена с июля 2023 года.