В Самаре собственники ЖК требуют в суде вернуть котельную на баланс застройщика

Жильцы самарского ЖК «Акварель» требуют вернуть котельную на баланс застройщика и возложить на него обязанность по передаче в собственность жителей этого объекта. Соответствующий коллективный иск рассматривается в Октябрьском районном суде Самары.

Поводом для разбирательств в суде стали высокие, по мнению жителей, тарифы. По информации истцов, котельная должна была изначально являться общим имуществом собственников этого многоквартирного дома. В суде они требуют признать действия застройщика ЗАО «Арника» по передаче котельной ввиду заключенного ранее договора инвестирования незаконными. По мнению жильцов дома, объект необходимо вернуть на баланс застройщика с целью обеспечения собственникам ЖК «Акварель» распорядиться ее последующей судьбой, в том числе в выборе компании.

По данным сайта СК «Град», ЖК «Акварель» входит в число проектов данной компании. Генеральным директором АО «Строительная компания Град» является самарский бизнесмен Эдуард Шматков. По данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем собственника котельной, ООО «Акварель-Тепло», является ООО «Гамма», в число учредителей которого входит Эдуард Шматков.

ЖК «Акварель» находится в Октябрьском районе Самары (Пятая просека). Местные жители неоднократно жаловались на отсутствие поликлиники и продолжающуюся точечную застройку. На ситуацию реагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Получить оперативные комментарии у СК «Град», ЗАО «Арника» и ООО «Акварель-Тепло», чтобы узнать их позицию, не удалось.

Евгений Чернов