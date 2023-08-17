В Челябинске движение трамваев до областной больницы закроют на два месяца

С 18 августа по 15 октября в Челябинске будет закрыто движение трамваев до областной клинической больницы на двух участках. Это связано с завершением капремонта путей, сообщают в казенном учреждении «Организатор перевозок Челябинской области».

Движение трамваев будет закрыто на Свердловском проспекте от улицы Блюхера до Труда, на Труда от Свердловского проспекта до улицы Красной. На время ремонта путей трамвай № 20 будет следовать по маршруту: ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Трамвайное депо № 1. Пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусными маршрутами № 14, 23, 51.

Также в Челябинске до 17 сентября закроют движение транспорта по улице Чайкиной в районе дома по Новороссийской, 102.

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