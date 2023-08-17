Жители Чертковского района попросили восстановить железнодорожное сообщение

Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко после общения с жителями Чертковского района Ростовской области предложит руководству Северо-Кавказской железной дороги восстановить движение электропоездов по Чертковской железнодорожной ветке. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания региона.

Как сказано в сообщении, несколько лет назад появилась новая ветка железной дороги, которая изменила схему движения. В итоге движение поездов через Чертково было прекращено.

«С учетом вхождения новых субъектов в состав Российской Федерации, получается, что не только жители Чертково Ростовской области, но и жители Меловского района, и всей ЛНР заинтересованы в том, чтобы пользоваться железнодорожной веткой на Чертково»,— подчеркнул Александр Ищенко, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина