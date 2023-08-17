Количество выданных в Нижегородской области автокредитов выросло в июле на 13,9%

В Нижегородской области по итогам выдано 1955 автокредитов. По данным национального бюро кредитных историй, это на 13,9% больше по сравнению с месяцем ранее. По количеству выданных автокредитов Нижегородская область занимает 12 место среди российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего по России в июле 86,6 тыс. кредитов на покупку машины, что на на 14,8% больше по сравнению с предыдущим месяцев. В НБКИ отмечают, что это наивысший показатель выдачи автокредитов с начала 2022 года. Наибольшее количество кредитов в Москве (5,37 тыс.), Московской области (4,96 тыс.), Санкт-Петербурге (4,22 тыс.), Татарстане (4,05 тыс.) и Краснодарском крае (3,73 тыс.).

«Выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также из-за возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования. При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам "хорошего кредитного качества"»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, по итогам первого полугодия в Нижегородской области выдано автокредитов на 11,2 млрд руб., это на 56.1% больше по сравнению с январем-июнем годом ранее.

Андрей Репин