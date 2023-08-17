В Перми распределили 70 земельных участков для многодетных семей

Среди многодетных семей Перми распределили 70 земельных участков, расположенных в деревне Шуваята Фроловского сельского поселения Пермского района. Выделение земли стало возможно благодаря взаимодействию городских властей с правительством Пермского края.

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Жеребьевка состоялась 17 августа в центральной городской библиотеке им. Пушкина. Представленные участки имели площадь от 556 до 600 кв. м. На этих землях возможно строительство садового дома с площадью застройки не более 30% от размера земельного участка и высотой не более трех этажей. Для всех участков имеется техническая возможность подключения к сетям коммунальной инфраструктуры (электроэнергия, газоснабжение).

«Мы стремились получить земельный участок, чтобы построить для своей семьи «родовое гнездо». Хотим возвести дом, в котором у каждого будет своя комната, а также разбить рядом большой сад с цветами. Участок, который мы получили, территориально удобен для нас, поэтому мы на него заявились», – сказала Ольга Гайдаржи, представитель многодетной семьи, получившей земельный участок в Шуваятах.

Всего за восемь месяцев 2023 года многодетным семьям Перми предоставлено 84 земельных участка общей площадью 52 195 кв. м. Из них 70 выделено в Пермском районе, 13 – в Перми и один – в Добрянском городском округе в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве.

«Для снижения очередности с сентября 2019 года взамен земельного участка по желанию многодетной семьи предоставляется единовременная денежная выплата в размере 250 тыс. рублей. В 2023 году денежные выплаты получила 121 многодетная семья. Общая сумма выплат составила 30,3 млн рублей», – сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.