На Урале суд отказал сыну умершего пенсионера в праве на квартиру, полученную сиделкой

Свердловский областной суд отклонил иск Валентина С., требовавшего передать ему в собственность квартиру в Каменске-Уральском его отца, умершего в декабре 2021 года, сообщила пресс-служба облсуда. Жилье по условиям договора пожизненного содержания с иждивением перешло сиделке пенсионера Светлане З.

Как пояснили в облсуде, житель Каменска-Уральского Валентин С.-старший в июне 2020 года заключил договор ренты с бывшим сотрудником собеса Светланой З. Она взяла обязательства не реже одного раза в день готовить ему пищу, раз в неделю проводить уборку его квартиры, а также стирать, приобретать одежду, обувь, медикаменты по мере необходимости. После смерти пенсионера Светлана должна была организовать похороны. За выполнение условий соглашения сиделке доставалась квартира в Каменске-Уральском на ул. Красных Орлов.

В декабре 2021 года Валентин С.-старший скончался и Светлана получила квартиру в собственность, так как в установленный срок никто не заявил о своем праве на наследство.

Но в конце 2022 года сын умершего пенсионера Валентин С.-младший подал иск в Синарский районный суд Каменска-Уральского, требуя признать договор пожизненного содержания с иждивением недействительным, восстановить пропущенный срок для принятия наследства и признать за ним право собственности на квартиру, а также деньги на счете в Сбербанке.

Синарский районный суд удовлетворил исковые требования Валентина С.-младшего. Светлана оспорила это решение в Свердловском областном суде. Апелляционная коллегия отметили, что иск о расторжении договора пожизненного содержания с иждивением мог только пенсионер при жизни и только в таких условиях могли наследники получить его собственность. В суде обратили внимание на то, что отсутствовало обращение Валентина С.-младшего к нотариусу для принятия наследства. «Если бы Валентину-младшему была интересна судьба родителя, то он мог своевременно реализовать наследственные права»,— подчеркнули в суде.

Свердловский областной суд принял решение отказать в удовлетворении иска Валентина С.-младшего. Решение вступило в законную силу.

Александр Стародумов

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