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Коммерсантъ FM
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Молодые семьи пересматривают меню

Какие изменения в рационе молодежи зафиксировал Росстат

Российские молодые семьи стали меньше есть. Это следует из данных Росстата, которые приводит РБК. Потребление продуктов питания в 2022 году по сравнению с 202-м сократилось во всех категориях. Сильнее всего в рационе молодежи снизилось количество молока, масла и фруктов. Но если говорить о домохозяйствах в целом, потребление почти всех продуктов выросло.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подробности — в справке “Ъ FM”.

Молодыми Росстат считает семьи, в которых обоим супругам не больше 35 лет. Это единственная группа населения, которая сократила потребление во всех категориях продуктов. Лидируют в этом смысле молочные продукты. Падение составило 22%. На 19% сократилось потребление фруктов и ягод, а также жиров, в том числе растительного и сливочного масла.

Молодежь стала есть на 17% меньше рыбы, на 15% — хлеба, на 14% — сахара и кондитерских изделий и на столько же — мяса. Другие категории просели не так сильно, но и в них наблюдается падение. Наиболее слабо оно проявилось в потреблении картофеля (минус 8%), а также овощей и бахчевых — на 9% меньше.

При этом сложно однозначно утверждать, что молодежь экономит на еде. Доля продуктов питания в структуре расходов растет, за год она увеличилась почти до 30%, то есть на пять с лишним процентных пунктов. Правда, если сравнивать с другими категориями населения, молодые семьи тратят на продукты меньше всех.

Данные Росстата говорят о том, что молодежь в прошлом году стала потреблять меньше калорий. И динамика выглядит необычной, отмечает инвестиционный менеджер «Альфа-Капитала» Тимур Нигматуллин. Так что неясно, можно ли делать какие-то выводы на основе этой статистики, отмечает собеседник “Ъ FM”:

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«Сокращается потребление калорий, причем, по данным Росстата, очень специфическим образом. По категории, которую он характеризует как молодые семьи, видно, что по параметру «килокалории» в 2022 году в сравнении с 2021 годом снижение составило 15%. И это довольно существенная динамика, она сложно объясняется какими-то изменениями. Тем более данные по России в целом сопоставимы с 2021 годом.

Открыв данные за 2021 год можно также заметить аномалию: потребление килокалорий выросло почти на 12%, при этом по остальным категориям динамика была околонулевой. Похоже, что в 2021 году был резкий рост, а в 2022 году нормализация.

Почему был этот статистический выброс, непонятно, видимо, Росстат как-то характеризует эту категорию населения под названием "молодые семьи", и эта характеристика, возможно, претерпела существенные изменения».

Некоторые ограничения в сборе статистики Росстат оговаривает сам. Например, он не учитывает питание в ресторанах и кафе. Но есть и другие данные, которые говорят о том, что потребление у молодежи меняется, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров:

«Есть вот такие разнонаправленные тренды. То есть, с одной стороны, определенная группа потребителей вынуждена экономить на питании, а, с другой, в крупных городах появляются тренды, характерные для развитых стран: молодежь не любит, не хочет и на самом деле не умеет готовить.

Меняется структура потребления, в ней растет доля готовой кулинарии, это, наверное, основной тренд.

Доли готовой еды в продаже в ритейле растут, рынок общественного питания и доставки быстро развивается. Появляется ряд новых проектов, которые ориентированы на формы здорового питания, этот тренд у молодежи продолжается, при этом молодые люди в целом ведут более здоровый образ жизни. Сокращается и потребление алкоголя, и различных никотиновых средств. Поэтому действительно здесь происходит определенная трансформация».

РБК: молодые семьи в России стали меньше есть

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При этом недавно Росстат стал по-новому учитывать потребление готовой еды, которую заказывают на дом. С 2021 года ее распределяют по основным категориям продуктов в зависимости от того, какие ингредиенты там преобладают. То есть если в блюде больше всего картофеля, оно попадет в раздел «картофель». До этого каждое готовое блюдо условно разбивалось на составляющие и распределялось по всем категориям.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

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