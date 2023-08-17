В Омской области задержаны 10 сотрудников юрфимрмы за махинации с банкротствами

В Омской области задержана группа мошенников из 10 человек, среди которых были, в том числе, жители Новосибирской области. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в МВД Омской области, среди задержанных из Новосибирской области было пять человек.

Подозреваемые являлись сотрудниками сети юридических фирм. Для оплаты своих услуг они убеждали клиентов, которые намеревались добиться банкротства, оформить автокредит. Граждане обращались в банк, где сообщали ложную информацию о состоянии своих доходов. Часть полученных денег они передавали участникам преступной схемы, которые в дальнейшем занимались их банкротством. Во время проведения обысков на месте жительства и работы фигурантов дела были изъяты компьютерная техника, средства связи и наличные деньги.

Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим подозреваемым – домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.

На злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, максимальное наказание лишение свободы до 10 лет и штраф в размере 1 млн руб.).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев