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В игорной зоне «Красная Поляна» растет женская и молодежная аудитория

Соотношение женской и мужской аудитории игорной зоны «Красная Поляна» составляет 45% к 55%, при открытии проекта в 2017 году мужчины составляли подавляющее большинство посетителей казино, сообщает Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) по итогам исследования целевой аудитории. Участники рынка объясняют эту тенденцию развитием событийного туризма с большим количеством развлекательных мероприятий.

Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

Кроме того, исследование АИРИС выявило рост числа молодых посетителей игорной зоны «Красная Поляна». В 2023 году доля гостей в возрасте 18-25 лет составляет почти 10%, в возрасте 26-35 лет – 38%. В молодых возрастных категориях отмечается прирост трафика на 1-3% в год, при этом численность аудитории в возрасте 45-60 лет и выше с каждым годом снижается, отметили в ассоциации операторов индустрии развлечений.

По данным АИРИС, увеличение объема женской аудитории, помимо «Красной Поляны», отмечено во всех игорных зонах России – «Янтарная» в Калининграде, «Приморье» на Дальнем Востоке и «Сибирская монета» в Алтайском крае. Что касается количества молодежи, то этот показатель растет в «Сибирской монете», в двух остальных игорных зонах не меняется.

Анна Перова, Краснодар

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