65% жителей Ижевска поддерживают признание времени на дорогу до офиса рабочим

В столице Удмуртии 65% опрошенных жителей поддерживают инициативу снизить продолжительность рабочего дня за счет признания времени на дорогу рабочим временем, сообщает пресс-служба SuperJob. Однако 13% респондентов высказались против, оставшиеся затруднились определиться с оценкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом активнее всего предложение поддерживают жители, которые тратят на дорогу в один конец от 30 минут до часа — 71%. Самый низкий уровень поддержки у тех ижевчан, кто добирается до работы менее чем за полчаса — 56%.