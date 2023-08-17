«Совокупность особенностей смартфона позволяет считать его более дорогим»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, на какие опции гаджета из средней ценовой категории стоит обратить внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Фото: Tecno

Бренд Tecno уверенно закрепился в лидерах российского мобильного рынка по итогам первого полугодия 2023 года. Спрос на него вырос больше чем на треть от прежних значений, в том числе благодаря наиболее доступной экосистеме, подсчитали специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо». Средний чек трех основных устройств Tecno на отечественном рынке составил около 15,5 тыс. руб.

Модель Tecno Camon 20 Premier 5G, которую я недавно протестировал, из средней ценовой категории. Но совокупность некоторых особенностей смартфона позволяет считать его де факто более дорогим. И вот о чем речь.

Уверен, пользователи не сильно обращают внимание на объем физического хранилища. Во многом потому, что вендоры без всякой охоты наращивают эти показатели. К тому же среди Android-смартфонов легко найти вариант с поддержкой внешнего накопителя. И как отказаться от облачных сервисов, которые несут удобство пользователю и дополнительный заработок владельцу технологии?

Разработчики установили в Tecno Camon 20 Premier 5G накопитель на 512 ГБ. В этой категории это можно считать щедрым подарком. Правда, увеличить этот объем карточкой не получится. Дополнительное посадочное место в съемном лотке предназначено для еще одной сим-карты, между которыми смартфон умеет автоматически переключаться с помощью интеллектуальной функции. А вот 8 ГБ оперативной памяти при необходимости расширяются точно таким же объемом из хранилища на программном уровне.

За обработку процессов в Tecno Camon 20 Premier 5G отвечает MediaTek Dimensity 8050. И это флагманский 6-нм чипсет, который впервые установили на смартфонах этой серии. Казалось бы, после этого стоит искать компромиссы. Но нет.

Full HD плюс Amoled-дисплей без загнутых краев с популярной диагональю 6,7 дюйма и режимами частоты на выбор. В распоряжении пользователя 60, 90, 120 кадров в секунду или автоматическая работа экрана. Основной 50 Мп фотосенсор получил матричную и оптическую стабилизации с корректировкой изображения до 5 тыс. раз в секунду. Для широкоугольных и макро кадров объектив с разрешением 108 Мп. Селфикамера лучше всего отрабатывает в режиме Al Cam.

И звучит, и выглядит, и даже вибрирует смартфон хорошо. Даже комплектный чехол и быстрая зарядка на 45 ВТ не говорят о попытках сэкономить. Любопытно, в цену каких моделей Tecno закладывается недополученная c Camon 20 Premier 5G прибыль.