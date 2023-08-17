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В Уфе закупят в лизинг два автосамосвала за 18 млн рублей

МБУ «Служба по благоустройству Октябрьского района» Уфы на аукционе 29 августа закупит два автосамосвала, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 18,28 млн руб.

Техника закупается в лизинг на три года. Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска. Один из самосвалов необходимо отправить заказчику в течение 10 календарных дней, второй — в течение четырех месяцев с момента оплаты аванса. Мощность двигателя первого автосамосвала составляет 420 л.с., грузоподъемность — 15-20 т, масса — 34 т, у него предусмотрена задняя разгрузка. Второй автосамосвал мощностью 292 л.с., грузоподъемностью 10-15 т и массой до 36 т должен быть с боковым типом разгрузки.

Майя Иванова

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