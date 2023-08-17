Казань вошла в пятерку городов РФ по зарплате водителей-курьеров

Казань оказалась в пятерке городов страны с самыми высокими зарплатами водителей-курьеров. Здесь они зарабатывают в среднем по 60 тыс. руб. в месяц, но могут получать и до 110 тыс. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наибольшие зарплаты среди водителей-курьеров зафиксированы в Москве. Там они получают по 175 тыс. руб. в среднем. В тройку также вошли Санкт-Петербург (140 тыс. руб.) и Екатеринбург (120 тыс. руб.)

Эксперты отмечают, что на такой доход могут претендовать автомобилисты со стажем года и опытом работы с большим количеством доставок.

"Ъ-Казань"