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На Дону продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем

В рамках реализации третьего этапа внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) необходимое оборудование установлено в районе ст. Кировской и г. Зернограда. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В сообщении отмечается, что ИТС дает возможность перенаправить транспортные потоки и разгрузить улично-дорожную сеть агломерации, уменьшив количество дорожных пробок. В ближайшее время оборудование для ИТС предстоит установить в Новочеркасске, Азовском и Родионово-Несветайском районах

Создание ИТС в регионе осуществляется в соответствии с федеральным проектом «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первые два этапа были выполнены в 2020-2022 годах: проведена научно-исследовательская работа, разработана техническая и сметная документация, приобретено серверное оборудование, закуплены необходимые подсистемы.

Сергей Иванов

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