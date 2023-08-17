Жителя Магнитогорска будут судить за проведение обрезания ребенку на дому

Завершено расследование уголовного дела жителя Магнитогорска, который провел процедуру обрезания новорожденному в домашних условиях. Его обвиняют в причинении оказании услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (п. п.«б»,«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Материалы передали на рассмотрение в Ленинский районный суд Магнитогорска, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, горожанин в ходе оказания услуги циркумцизии на дому новорожденному по просьбе своего знакомого превысил дозировку местного анестетического препарата. В результате у ребенка нарушилось дыхание, он потерял сознание.

«Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз “анафилактический шок, передозировка” и была оказана своевременная медицинская помощь»,— поясняют в прокуратуре региона.

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