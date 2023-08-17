В Севастополе суд рассмотрит дело о повторном изнасиловании ребенка

В Севастополе в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 52-летнего мужчины, по факту повторного изнасилования ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в 2022 году мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 15-летней дочери своей соседки. Девочка рассказала о случившемся матери, которая заявила о произошедшем в правоохранительные органы. Выяснилось, что злоумышленник находился под административным надзором местного отдела МВД за аналогичное преступление, совершенное ранее.

После происшествия мужчина стал скрываться от правоохранительных органов. Позднее его нашли в Краснодарском крае. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по по п. «а» ч. 5 ст. 132 (иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора).

В суд также направлен иск о взыскании с мужчины компенсации морального вреда потерпевшей.

Анастасия Донскова

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