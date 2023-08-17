Около 80% петербуржцев остались довольны своим пассивным доходом

Каждый третий петербуржец(41%) имеет пассивный доход, следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и страховой компанией «Ренессанс Жизнь».

Большинство респондентов (83%) испытывает положительные эмоции по поводу своего пассивного дохода, а для каждого четвертого (27%) из них это становится мотивацией к увеличению достатка. Основными источниками пассивного дохода являются: банковский депозит (14%), ежемесячный кэшбэк по карте (14%), инвестиции в ценные бумаги (10%) и лишь небольшая часть получает доход от вклада в негосударственном пенсионном фонде (2%), продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни (1%), сдачи своей недвижимости в аренду (1%).

При этом каждый пятый опрашиваемый петербуржец (17%) оценивает степень своего неудовлетворения уровнем своего пассивного дохода как высокую. Причинами для негативных эмоций становятся слишком маленький процент дохода (48%), невозможность покрыть им инфляцию (24%) и нестабильность такого типа заработка (6%).

Согласно опросу, около трети петербуржцев (35%) ежемесячно получают сумму до 5 000 рублей. Другая треть (29%) получают до 30 тыс. рублей в месяц пассивного дохода. Почти столько же (27%) оценивают свой дополнительный в сумму до 15 тыс. руб., остальные (3%) получают до 50 000 рублей ежемесячно.

Важную роль при выборе инструмента для получения большого пассивного дохода играет надежность инвестиций (54%), но многие (46%) ставят в приоритет только доходность. Почти такая же часть петербуржцев (33%) не готова переплачивать за защиту своих вложений, так как хотят максимально высокий доход. Некоторые горожане ради этого готовы пойти на риски, доверив свои деньги неизвестным компаниям (16%), а небольшая часть респондентов (8%) призналась, что уже пошла на риск и осталась довольна.

Евгения Марченко

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