Фонд развития промышленности Кубани выдал 2,7 млрд рублей льготных займов

Кубанский Фонд развития промышленности в 2022 году выдал 96 получателям более 2,7 млрд рублей льготных займов. Об этом сообщил спикер Заксобрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, сейчас ФРП реализует 16 программ льготного заемного финансирования. По данным на май 2023 год объем выданных займов составил 393 млн руб. сего же на Кубани действует 170 договоров целевого займа, из них 84 — на инвестиционные цели, добавил Юрий Бурлачко.

Кроме того, он отметил, что общий объем налоговых поступлений, перечисленных заемщиками в консолидированный бюджет края, составил в 2020 году чуть более 1,1 млрд руб., а в 2022 вырос более чем в 1,5 раза – до 1,8 млрд руб.

Поддержку кубанскому бизнесу, как в рублевом виде, так и в виде информационных и консультационных услуг, предоставляют и другие профильные организации, в том числе Фонд развития бизнеса Краснодарского края, Фонд микрофинансирования, Фонд развития инноваций. При этом, именно создание Фонда развития промышленности спикер ЗСК назвал одним из ключевых решений по поддержке промышленного сектора.

«За последние годы мы реализовали задачу убернатора Кубани по докапитализации фонда. Изначально его объем составлял 500 млн руб. Сейчас – 5 млрд. При этом перечень программ и займов, предоставляемых бизнесу, постоянно расширяется. Одним из последних стало введение мер поддержки пищевых перерабатывающих предприятий», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Фонд микрофинансирования Кубани в прошлом году предоставил субъектам МСП, относящимся к промышленных предприятиям, 155 микрозаймов на сумму более 414 млн руб. В этом году организация выдала 72 микрозайма на общую сумму более 208 млн руб.

«Благодаря полученной финансовой поддержке бизнес смог приобрести необходимое в производстве оборудование и материалы, тем самым увеличив ассортимент и объем выпускаемой продукции», — сообщил спикер ЗСК.

Мерами поддержки Фонда развития инноваций в 2022 и 2023 годах воспользовались 68 субъектов инновационной деятельности в области промышленности. Им оказано порядка 100 услуг. Благодаря поддержке Фонда появилось три новых предприятия в области промышленного производства.

Помимо этого, Фонд развития бизнеса предоставила 106 поручительств промышленным предприятиям Кубани на общую сумму более 1 млрд руб., что позволило промышленникам привлечь порядка 2,5 млрд руб. заемных средств. В этом году промышленные предприятия Краснодарского края уже получили 49 поручительств на общую сумму 514,1 млн руб., что обеспечило привлечение почти 1,2 млрд руб. в целях развития бизнеса.

«Подставляя в трудный момент плечо отрасли, мы закладываем серьезную основу для ее будущего развития. Господдержка промышленности жизненно необходима, поскольку помогает находить новые точки роста промсферы», – резюмировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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