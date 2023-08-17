В «Трактор» перешел экс-защитник «Адмирала»

Хоккейный клуб «Трактор» подписал годовой контракт с бывшим защитником «Адмирала» Ильей Николаевым. Об этом сообщают в пресс-службе команды.

22-летний Илья Николаев — уроженец Челябинска. Он воспитанник магнитогорской хоккейной школы. Профессиональную карьеру начал в системе «Металлурга», выступая за «Стальных Лисов». Также представлял «Зауралье» (Курган) и «Южный Урал» (Орск). Прошлый сезон провел в составе «Металлурга». В мае этого года по обмену перешел в «Адмирал» (Владивосток).

«С Николаевым подписан двусторонний контракт, мы рассчитываем на его сильные качества. Илья в будущем сезоне сможет составить конкуренцию нашим основным защитникам»,— считает генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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