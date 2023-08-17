На Кубани реализуются более шестидесяти проектов в туристической сфере

До 2028 года в Краснодарском крае в развитие туристической инфраструктуры будет вложено порядка 450 млрд руб., в настоящее время инвесторы реализуют в регионе более 60 проектов, сообщили «Ъ-Юг» в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

В ближайшие годы на Кубани будет построено 4 гостиницы категории «3 звезды», 15 гостиниц категории «4 звезды» и 15 гостиниц категории «5 звезд», номерной фонд увеличится более чем на 30,5 тыс. номеров, что позволит создать 23 тыс. новых рабочих мест. По мнению руководства министерства, в курортно-туристической отрасли действуют эффективные меры поддержки, делающие ее привлекательной для инвесторов. «На федеральном уровне такая мера поддержки – внедрение нулевой ставки НДС для отелей. На уровне региона – налоговая льгота (освобождение от налога на имущество) на срок 10 лет для инвесторов в туризме с объемом вложений от 500 млн руб. и выше», – пояснили в региональном министерстве курортов.

Анна Перова, Краснодар