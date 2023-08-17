Ростовская область вошла в число лидеров по внедрению «Платформы обратной связи»

По итогам первого полугодия Ростовская область вошла в число 10 регионов-лидеров по внедрению «Платформы обратной связи», сообщает областное министерство региональной политики и массовых коммуникаций со ссылкой на данные Минцифры России.

В рейтинге, опубликованном федеральным ведомством, Ростовская область заняла седьмую строку.

Как поясняется в сообщении, при составлении рейтинга принимались во внимание 23 показателя, разделённые на два направления: работа с сообщениями и обращениями граждан и общественные голосования. Оценивались активность внедрения платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем, уровень удовлетворённости ответами.

По данным замгубернатора Артема Хохлова, в текущем году жители области направили посредством ПОС уже более 50 тысяч сообщений. В основном жителей волнуют состояние автодорог, дворов и территорий общего пользования, медицина, благоустройство, мусор.

Сервис «Платформа обратной связи» реализуется в рамах нацпроекта «Цифровая экономика» и направлен на оперативное взаимодействие граждан и органов власти.

Сергей Иванов