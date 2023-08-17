В Иркутской области возбуждено уголовное дело после затопления баржи с углем

В Иркутской области по факту затопления судна в реке Ангара возбуждено уголовное дело. Как сообщает региональное управление СК РФ, дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, максимальное наказание лишение свободы на срок до 4 лет).

По данным следствия, 17 августа на 144 км в районе города Свирска баржа-площадка получила крен на правый борт. В результате чего груз, находящийся на борту, сместил центр тяжести, что привело к затоплению баржи. Пострадавших нет.

Отмечается, что судно перевозило каменный уголь. Владельцем баржи является АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

В настоящее время на место происшествия выехали следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств произошедшего. Также принимаются меры по поднятию баржи и обеспечению безопасности судоходства на этом участке.

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Александр Киселев