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Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по росту автокредитования

В июле в Ростовской области было выдано 3,2 тыс. автокредитов, что на 22,1% выше показателя июня (2,6 тыс.). Такие данные сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации НБКИ, самый существенный рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Белгородской области (+39,4%), Чувашии (+30,6%), Ростовской (+22,1%) и Воронежской (+21,6%) областях, а также в Ставропольском крае (+20,6%).

Всего в России за прошлый месяц было выдано 86,6 тыс. кредитов, что на 14,8% превышает результат июня. Это наивысший показатель с начала 2022 года . По числу выданных автокредитов традиционно лидирует Москва (5,37 тыс.) Следом идут Московская область (4,96 тыс.), Санкт-Петербург (4,22 тыс.), Татарстан (4,05 тыс.) и Краснодарский край (3,73 тыс.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последнее время выдача автокредитов растет в связи с увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления в начале года государственной программы льготного автокредитования.

Кристина Федичкина

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