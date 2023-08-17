Жителя Удмуртии обвиняют в избиении 71-летней матери до смерти

В Малопургинском районе Удмуртии в СНТ «Пугачево-1» обнаружили тело 71-летней местной жительницы. В избиении пенсионерки до смерти подозревают ее 51-летнего сына (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, вечером 13 августа нетрезвый мужчина устроил конфликт со своей матерью. В ходе ссоры он нанес ей множественные удары руками, в результате которых женщина скончалась.

В рамках расследования допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.