Свердловские силовики поймали школьницу, расклеивающую листовки движения «Весна»

В Свердловская область силовики поймали школьницу, которая расклеивала листовки движения «Весна» (признана в России иностранным агентом, экстремистской организацией, запрещена в России) в Березовском. Как сообщает антитеррористическая комиссия в Свердловской области, девочка скачивала листовки и символику организации, расклеивала их на улице в общественных местах. После этого она направляла фотоотчеты своим кураторам через чат-бот, которые впоследствии публиковали изображения в Telegram-каналах.

«Весну» основали в 2013 году в Санкт-Петербурге, она объединила членов «Молодежного ''Яблока''», молодежного движения «Оборона» и демократического движения «Солидарность». Движение внесли в список экстремистов и террористов в октябре 2022 года. После начала российско-украинского военного конфликта «Весна» начала организовывать антивоенные митинги и призывать к участию в них.

Расклеивать листовки она начала в апреле 2023 года. По данным комиссии, девочка хранила символику движения «Легион "Свобода России"» (в РФ признана экстремисткой, террористической и запрещена) и знамя ЛГБТ-движения.

Правоохранители провели с родителями ребенка беседу, подростку грозит постановка на учет в ПДН. В комиссии также напомнили, что за участие в деятельности экстремисткой организации лицам старше 16 лет грозит уголовная ответственность по статье 282.2 УК РФ.

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