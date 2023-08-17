На процессе о признании Сталинградской битвы геноцидом прокуратура показала видео

В Волгоградском областном суде состоялось очередное заседание по заявлению прокурора региона Дениса Костенко «о признании геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников на оккупированной в период июля 1942 г. по февраль 1943 г. территории области», рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

17 августа прокуратура представила в суде видеоролик, посвященный истории Сталинградской битвы и судьбам пострадавших горожан.

«Видеоролик позволил вновь услышать ушедших свидетелей преступлений фашистов: Клавдию Воронину, Олега Ширяева, Галину Марказинову и Льва Тырина, ставших в малолетнем возрасте очевидцами бесчеловечных злодеяний и чудом избежавших смерти», — говорится в релизе.

Также на процессе исследовали материалы, связанные с увековечиванием памяти погибших горожан и военнопленных.

На заседании выступила заведующая отделом экспозиционно-выставочных работ музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. Она дала пояснения к представленным суду видеозаписям и фотографиям.

Остальная часть заседания прошла в закрытом режиме из-за изучения доказательств насильственных преступлений против женщин и детей, а также неких секретных документов.

Следующее заседание назначили на 10 утра 23 августа.

Дарья Васенина

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