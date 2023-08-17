Отдых с особым колоритом

Российским туристам станет проще отдохнуть в Исламской республике. 15 августа посол Ирана заявил, что Тегеран готов отменить визовый режим с Москвой. В Минэкономразвития подсчитали, что в 2022 году страну Персидского залива посетили более 22 тыс. россиян. Из них почти 9 тыс. — туристы. Тогда республика заняла 29 место среди зарубежных направлений, следует из данных погранслужбы ФСБ. Как изменится ситуация после отмены виз? И чем может привлечь российских туристов Иран? Выяснял Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках стороны подписали еще в марте 2017-го. Но вступило в силу оно только после отмены пандемических ограничений в августе 2023 года. Отправиться в столь экзотическое путешествие без въездных документов можно компанией от 5 до 50 человек максимум на 15 дней.

Впрочем, как рассказали “Ъ FM” россияне, которые побывали в республике, даже до соглашения получить визу было несложно — хоть в иранском консульстве, хоть в аэропорту. Правда, отстояв длинную очередь. Более серьезные проблемы для туристов начинаются после пересечения границы, в местных банках деньги не поменять, рассказала россиянка Мария:

«Зарубежные карты Visa и Mastercard там не работают, потому что Иран находится под санкциями, наши карточки тоже не работают. С обменом денег есть некоторые нюансы: в банке менять нельзя, а в магазинах, торгующих золотом, можно».

Еще один непривычный нюанс — местный дресс-код. И если платок и закрытая одежда типичны для большинства мусульманских стран, то россиян может удивить штраф за непокрытую голову в машине. Как рассказали туристы, на иранских дорогах установлены камеры, которые фиксируют это «нарушение местных традиций». В целом страна довольно самобытная, но к россиянам местные относятся доброжелательно, говорит туристка Любовь:

«Для меня Иран — это как восточная сказка, самобытная культура. Меня поразили люди, они очень доброжелательные, к нам все время подходили, просили сфотографироваться, интересовались, как дела».

Хорошие отзывы можно встретить и о гидах, которые организуют экскурсии для россиян. Единственный минус — они плохо говорят по-русски. Это распространенная проблема в республике, отмечает турист Владимир:

«Местное население плохо знает русский и английский язык. Некоторые даже говорят, что знают, но общение заканчивается через пару фраз. В отелях, да, а на улице или в ресторане могут быть проблемы».

Гиды рассказывают, что иранские города поражают своим колоритом — в одном туристы могут посмотреть на классические исламские мечети, в другом почувствовать себя героем сказки «1001 ночь». Правда, наслаждаться таким путешествием придется без алкоголя, который в стране под запретом, и врозь со своими возлюбленными, говорит сотрудница туристической компании GoIran Павла Рипинская:

«Алкоголь в принципе в стране запрещен, как у нас запрещены наркотики. В Иран едут ради культурно-исторического отдыха. Пляжный отдых там — это на любителя. Представьте пляжи, где женщины и мужчины должны купаться раздельно. Приехали с семьей: папа — на один пляж, мама — на другой».

Тем не менее туристический поток из России увеличивается с каждым годом, рассказали “Ъ FM” представители индустрии. Обычно отдыхающие хотят купить тур на 15 дней, но, узнав стоимость, сокращают его до семи.

Индивидуальное путешествие обойдется примерно в 300 тыс. руб. за неделю. Групповое — около 100 тыс. Но теми темпами, с которыми дорожают Турция с Египтом, иранское направление вскоре может стать массовым.

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Мария Широкова