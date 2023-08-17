Суд оправдал обвиняемых в контрабанде наркотиков из Эквадора в порт Петербурга

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор трем гражданам Литвы и двум россиянам по делу о контрабанде 472 кг кокаина из Эквадора в порт Санкт-Петербурга, сообщают «Ведомости».

Присяжные пришли к выводу, что в создании преступного сообщества отсутствовало событие преступления, а причастность подсудимых к контрабанде наркотиков не была доказана. Обвиняемых освободили в зале суда.

По версии следствия, Эрнестас Казлаускас, Миндаугас Корецас, Игорис Григас, Георгий и Иван Радомировы в 2013 году создали преступное сообщество с целью поставлять кокаин из Эквадора в Россию через петербургский порт. В 2019 году они были задержаны. Всего они переправили 15 партий кокаина общим весом 472 кг. Наркотик прятали в контейнерах с фруктами и другим товаром. По данным следствия, возможности группы были таковы, что почти любой контейнер, следовавший из Эквадора в Россию с коммерческим грузом, мог быть использован для контрабанды наркотиков.

Примечательным в этом деле стало то, что подсудимым грозило пожизненное лишение свободы (ч. 1, 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело состояло из 270 томов, а к его расследованию были подключены оперативные сотрудники центрального аппарата ФСБ России, главного управления по противодействию наркотикам МВД России, Федеральной таможенной службы и пограничного управления по Петербургу и Ленинградской области. В ходе следствия по делу допросили более 230 свидетелей, было проведено свыше 50 обысков и 150 экспертиз.

Адвокат Елена Белозерова рассказала «Ведомостям», что на суде присяжных были представлены протоколы допросов оперативных сотрудников, которые утверждали, что у них есть доказательства причастности обвиняемых к контрабанде. Однако при подробном допросе они сослались на секретность данных и прояснить свои источники информации не смогли. Кроме того, по словам защитницы, свидетелями обвинения были ранее осужденные за мошенничество в отношении Игориса Григаса и Ивана Радомирова бывшие оперативные сотрудники ФСКН.

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