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обновлено 13:59

Краевое минимущество выдало разрешение на застройку площадки в Паздерино

ООО «Дельта-партнер» получило разрешения на строительство 30 домов в рамках комплексного развития территории (КРТ) в деревне Паздерино Фроловского поселения. Об этом сообщает краевое минимущество.

Фото: сайт минимущества Пермского края

Фото: сайт минимущества Пермского края

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», разыграть на торгах право комплексного развития крупного участка в деревне Паздерино краевому минимуществу удалось со второго раза. На аукцион выставлялась площадка в 3,78 га, предназначенная для комплексного развития, в том числе для возведения малоэтажного жилья — индивидуальных или блокированных домов. 10 октября аукцион выиграло ООО «Дельта-партнер» — структура многопрофильного холдинга «Дельта Инвест». Согласно электронной документации, «Дельта-партнер» предложило за лот 2,86 млн руб., на 110 тыс. руб. больше начальной цены. Еще одним участником торгов стала структура ГСК «Мегаполис» — ООО «Агрус» с предложением в 2,75 млн руб. (начальная цена объекта). Заявка «Агруса» получила второй номер.

По итогам конкурсной процедуры краевое минимущество и ООО «Дельта-Партнер» заключили договор о комплексном развитии незастроенной территории. Предельный срок реализации проекта составляет пять лет с момента заключения договора. Застройщиком планируется возвести около 30 индивидуальных жилых домов общей площадью 4 тыс. кв. м. Для будущих жильцов проектом предусмотрена обустроенная улично-дорожная сеть с широкими тротуарами, украшенными живой изгородью, развитая коммунальная инфраструктура, а также детская игровая и спортивная площадки. Помимо этого для жителей комплекса и сложившейся рядом застройки построят небольшой магазин, в котором можно будет приобрести продукты первой необходимости. На площадке уже начались строительные работы.

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