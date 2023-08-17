Для бывшего пресс-секретаря челябинского губернатора запросили семь лет колонии

Гособвинение запросило семь лет лишения свободы для бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина, который впоследствии возглавлял медиахолдинг в Сахалинской области, а затем занимал в этом регионе пост замгубернатора. Об этом господин Федечкин рассказал в опубликованном в соцсетях и telegram-канале девятиминутном обращении.

«Это видео надо было записать дней десять назад. Но на Сахалине проходил большой молодежный форум “Острова”, приезжал Сергей Владиленович Кириенко, и я не хотел перебивать позитивную повестку, - сказал экс-чиновник. – Но коллеги говорят и пишут правду. Гособвинение действительно запросило для меня семь лет тюрьмы по уголовному делу, которое неспешно идет уже третий год».

Дмитрия Федечкина обвиняют в растрате внебюджетных средств холдинга «Губернские ведомости» и мошенничестве при заключении рекламных контрактов по завышенной цене.

«В моем деле три эпизода, связанные с внебюджетными средствами. Два проходят по ст. 160 (УК РФ – “Ъ-Южный Урал”) “растрата”. Оба эпизода – это проведенные корпоративные мероприятия издательского дома “Губернские ведомости”, в тот период, когда я был директором. Первый корпоратив посвящался десятилетию информагентства “Сахалин-Курилы”, оно входило в состав холдинга, второй – это Новый год. Оба мероприятия были проведены на коммерческие доходы учреждения, никаких бюджетных денег при их организации и проведении не использовалось, ни одной копейки. Суммы фантастические – 197 тысяч за один корпоратив, 48 тысяч за другой. И вот проведение этих корпоративов на внебюджетные доходы обвинением трактуется, только не падайте, как использование мной денежных средств учреждения в личных целях. Если по этим эпизодам будет обвинительный приговор, я стану первым в РФ руководителем, осужденным за корпоратив по растратной статье внебюджетных средств»,- отметил Дмитрий Федечкин.

Он также отметил, что из сути обвинения по третьему эпизоду (в мошенничестве) «непонятно, кто и кого обманул».

«Мне инкриминируют проведение закупок по завышенной цене. При этом процедура закупок в полном объеме соответствует требованиям федерального законодательства и локальных нормативно-правовых актов. При этом в деле есть вступившее в силу решение арбитражного суда, которое подтверждает, что цена у этой закупки не завышена»,- сказал бывший замгубернатора Сахалинской области.

Дмитрий Федечкин также указал на то, что оперативные мероприятия в его отношении начались в тот же день, когда ему «сняли приставку и.о. как заместителю губернатора», что говорит о политическом подтексте в деле. «Зачем и кому это надо? Ну, зачем-то и кому-то надо. Эти же, кому надо, организовали и вели за мной незаконную слежку без решения суда, фактически с момента моего переезда на Сахалин»,- заявил он.

На Сахалин Дмитрий Федечкин прибыл в марте 2020 года. В регионе он сначала возглавил медиахолдинг «Губернские ведомости», а в 2021 году перешел в правительство области, где курировал взаимодействие со СМИ. В начале июня, на фоне внимания к нему правоохранительных органов господин Федечкин покинул пост. В июле его отправили под арест, но затем суд изменил меру пресечения и выпустил фигуранта дела под залог.