Граждан Узбекистана осудят за изнасилование и убийство девушки в Татарстане

В Татарстане пойдут под суд 24-летний и 29-летний граждане Узбекистана. Их обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, грабеже и убийстве молодой девушки. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел в октябре прошлого года. Мужчины познакомились с девушкой в кафе в Приволжском районе, после чего вместе поехали в Салмачи, там, как считает следствие, потерпевшая отказалась проводить с ними время, и тогда они заманили ее на безлюдный участок возле недостроенного дома, изнасиловали ее и совершили иные насильственные действия сексуального характера. Также один из обвиняемых остался наедине со знакомой, похитил у нее мобильники и ударил ее бутылкой по голове, уточнили в комитете. Та скончалась на месте.

Уголовное дело после исчезновения потерпевшей возбудили по заявлению ее родственницы.

Установлено, что обвиняемый, похитивший мобильники потерпевшей, через сутки избавился от них.

Во время расследования дела следствие провело свыше десяти экспертиз, более 30 допросов и очных ставок. Оба обвиняемых находятся под арестом. Их дело рассмотрит Верховный суд Татарстана.

"Ъ-Казань"