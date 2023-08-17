Операторы машинного доения из 54 регионов соревнуются на Нижегородской ярмарке

Более 60 операторов машинного доения из 54 регионов России 17 и 18 августа в Нижегородской области будут соревноваться за звание лучшего в профессии. Как сообщили Ъ-Приволжье» в областном минсельхозе, соревнования по машинному доению пройдут на базе агрофирмы «Мяском» в Лысковском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В это же время на Нижегородской ярмарке пройдет соревнование по сборке и разборке доильного аппарата на время. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Предстоит определить победителей в четырех женских номинациях и одной мужской.

Андрей Репин