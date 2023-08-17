Годовая инфляция в Курганской области ускорилась до 3,3%

В июле годовая инфляция в Курганской области составила 3,3% после 2% в июне. Это выше, чем в целом по Уральскому федеральному округу (2,8%), но ниже, чем по РФ (4,30%). Об этом сообщают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле составил 1,92, что на 1,47 процентных пункта больше, чем в июне. Из-за ослабления рубля подорожала импортная продукция. В частности, ускорился рост цен на белокочанную капусту и морковь. У животноводов и птицеводов выросли издержки на обслуживание иностранного оборудования и закупки импортных кормовых добавок. В результате ускорился рост цен на мясопродукты и куриные яйца. Из-за плохой погоды в крупнейших странах-экспортерах сахара снизилось его предложение, за счет чего он подорожал.

Непродовольственная инфляция с нулевой отметки в июне ускорилась до 2,06% в июле. Из-за ослабления рубля стали быстрее дорожать новые отечественные автомобили и иномарки. На фоне этого ускорился рост цен на вторичном рынке машин. По причине увеличения стоимости бензина на оптовом рынке топливо подорожало в рознице. Из-за ослабления национальной валюты и роста спроса замедлилось удешевление стройматериалов, бытовой техники и смартфонов.

Годовой прирост цен на услуги снизился на 0,9 процентного пункта, до 8,96%. В основном на это повлияла проведенная раньше запланированного, в декабре 2022-го, индексация тарифов ЖКХ. На фоне высокой базы прошлого года замедлился рост цен на проезд в купе нефирменных поездов дальнего следования.

«Это связано с тем, что в июле 2022 года цена этой услуги в Курганской области была повышена в существенно большем размере, чем в июле текущего года»,— поясняют в региональном отделении Банка России.