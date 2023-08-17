Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие объекты недвижимости хорошо растут в цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однокомнатные квартиры в новых домах премиум-класса стали самым быстро дорожающим форматом жилья в Москве за пять лет. Такие лоты могут быть одним из самых выгодных вариантов долгосрочных инвестиций. Их средневзвешенная стоимость за это время выросла более чем на 80% — это больше, чем во всех прочих сегментах рынках и типов помещений по числу комнат, посчитали эксперты компании Regions Development.

Пять лет назад средневзвешенная стоимость квартир и апартаментов с одной спальней составляла около 16,5 млн руб. А уже в этом году девелоперы предлагают такой же объект жилой недвижимости в премиальных новостройках на разной стадии готовности в среднем за 30 млн руб.

В других сегментах первичного жилья динамика роста цены тоже значительная, но все же не такая существенная. Для сравнения: однокомнатные квартиры в новостройках массового сегмента прибавили в цене за пять лет с 6,1 млн руб. почти до 10,5 млн руб. Прирост — 70%. В бизнес-классе — плюс 76%. Было 10,7 млн руб., стало около 19 млн руб.

Далее по уровню инвестиционной привлекательности следуют студии в новостройках комфорт-класса. Если в 2018 году их средняя стоимость составляла 4,1 млн руб., то сейчас 7,3 млн руб.

Однокомнатная квартира в премиум-классе — удачное вложение по разным соображениям, отмечают эксперты. Такие квартиры востребованы у инвесторов и подходят широкому кругу покупателей.