В Краснодаре завершили строительство школы на 300 мест

Новое учебное заведение в Новознаменском жилом районе Краснодара примет 158 школьников, 96 из которых — первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая площадь участка составляет 13 663 кв. м, а самого здания — 10 189 кв. м. Для начальных классов предусмотрен трехэтажный блок.

Учебное заведение включает в себя актовый зал на 200 мест, столовую на 150 мест, а также спортивный зал. Кроме того, на территории школы обустроили площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и других видов спорта.

Директор департамента строительства Иван Горобец отметил, что подрядчику удалось исполнить свои обязательства в срок. Теперь в стенах новой школы дети смогут находиться в комфортных условиях и получать все необходимые знания.

Валерия Каманина

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