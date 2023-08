Все в сборе

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом, третьем сезоне сериала «Убийства в одном здании»: чем он интересен и как поменялся актерский состав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Мартин, Селена Гомес, Райан Бруссард

Фото: East News Стив Мартин, Селена Гомес, Райан Бруссард

Фото: East News

После двух сезонов снискавший невероятную популярность, многочисленные номинации на премии «Эмми» и «Золотой глобус» сериал про убийства и их расследования узким кругом любителей «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building) вернулся на третий сезон. В главных ролях по-прежнему Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин — троица соседей, по сути, случайных людей, живущих в многоквартирном доме «Аркониа» в Нью-Йорке в Верхнем Ист-Сайде. Сериал снят в жанре детективной комедии. Селена Гомес играет роль Мейбл, молодой девушки без определенных занятий, живущей в квартире своей тетки, Стив Мартин, известнейший комедийный актер 1980–1990-х (вспомните, например, фильм «Самолетом, поездом, машиной»), по сути, играет самого себя, то есть известного в прошлом сериального актера Чарльза Сэвиджа, и третий главный герой — Мартин Шорт, канадский комик, в сериале — отошедший от дел продюсер Оливер Патнэм, испытывающий финансовые трудности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес Фото: East News Стив Мартин, Селена Гомес, Мартин Шорт Фото: East News Следующая фотография 1 / 2 Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес Фото: East News Стив Мартин, Селена Гомес, Мартин Шорт Фото: East News

Детективы-любители в течение каждого сезон раскрывают только одно дело, причем сами убийства происходят именно в их доме (что и отражено в названии сериала). Сам процесс расследования происходит в форме подкаста, который ведет эта троица, он транслируется в эфир, что вызывает появление фанатов, возникают новые сюжетные линии в виде завистников-конкурентов, ведущих подобные же подкасты, и в целом сама идея подобной трансляции и открытого разговора с публикой очень современный ход, объединяющий поколения. Героине Селены Гомес, как и самой актрисе, в районе 30 лет, ее визави — по 70 с лишним, за их общением интересно наблюдать так, как если бы вы вдруг увидели обычно непростые отношения между внучкой и дедушкой вдруг на равных, без скидки на возраст в обе стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стинг Фото: East News Кара Делевинь Фото: East News Селена Гомес и Кара Делевинь Фото: East News Эми Шумер и Стив Мартин Фото: East News Селена Гомес, Стив Мартин, Эми Шумер, Ширли Маклейн и Мартин Шорт Фото: East News Ширли Маклейн Фото: East News Следующая фотография 1 / 6 Стинг Фото: East News Кара Делевинь Фото: East News Селена Гомес и Кара Делевинь Фото: East News Эми Шумер и Стив Мартин Фото: East News Селена Гомес, Стив Мартин, Эми Шумер, Ширли Маклейн и Мартин Шорт Фото: East News Ширли Маклейн Фото: East News

Помимо ярких диалогов, загадок и смешных эпизодов шоу славится своими камео — так, в первых двух сезонах в разных ролях в нем появлялись Стинг, Ширли Маклейн, Кара Делевинь, Джимми Феллон, Эми Шумер. Третий сезон, кажется, будет еще более впечатляющим: сериал стартовал 8 августа, и мы уже видим новых героев — Пола Радда, Мерил Стрип, Эшли Парк, из «Эмили в Париже» и Джесси Уильямса, известного по роли пластического хирурга Джексона Эйвери из «Анатомии страсти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мерил Стрип Фото: East News Мерил Стрип и Мартин Шорт Фото: East News Джесси Уильямс Фото: East News Дон Дэррил Ривера, Эшли Парк, Джеральд Цезарь Фото: East News Селена Гомес и Адриан Мартинес Фото: East News Мартин Шорт и Майкл Сирил Крейтон Фото: East News Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин Фото: East News Линда Эмонд и Уэсли Тейлор Фото: East News Андреа Мартин, Стив Мартин и Мартин Шорт Фото: East News Мартин Шорт Фото: East News Стив Мартин и Мартин Шорт Фото: East News Мартин Шорт Фото: East News Селена Гомес Фото: East News Следующая фотография 1 / 13 Мерил Стрип Фото: East News Мерил Стрип и Мартин Шорт Фото: East News Джесси Уильямс Фото: East News Дон Дэррил Ривера, Эшли Парк, Джеральд Цезарь Фото: East News Селена Гомес и Адриан Мартинес Фото: East News Мартин Шорт и Майкл Сирил Крейтон Фото: East News Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин Фото: East News Линда Эмонд и Уэсли Тейлор Фото: East News Андреа Мартин, Стив Мартин и Мартин Шорт Фото: East News Мартин Шорт Фото: East News Стив Мартин и Мартин Шорт Фото: East News Мартин Шорт Фото: East News Селена Гомес Фото: East News

Главные спойлеры на сегодня (сериал выходит по одной серии в неделю): Гленрой (герой Пола Радда) умер на сцене во время выступления в бродвейской пьесе, и Чарльз, Оливер и Мейбл полны решимости выяснить, кто же все-таки его убил. Помимо главной интриги будет и несколько музыкальных номеров. Учитывая, что Селена Гомес не только актриса и один из продюсеров этого сериала, но и певица, к этому повороту событий зрители точно готовы.

Ирина Кириенко