«Дочка» Магнитогорского меткомбината внедрит безлюдную выемку угля в 2025 году

ООО «ММК-Уголь» (68% у ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») завершает подготовительные работы по разработке пласта 6 на шахте «Чертинская-Коксовая», добычу на котором планируется вести «по технологии безлюдной выемки и полностью исключить любые риски для работников в забое», сказано в сообщении пресс-службы ММК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение по проекту, который предусматривает оборудование механизированного очистного комплекса с безлюдной выемкой, управляемого оператор из соседнего штрека с помощью видеокамер и датчиков на комбайне. Проектом предусмотрены расконсервация существующего наклонного ствола, а также строительство в течение полутора лет новой и расширение существующей промышленной площадки шахты в Белово с установкой на ней вентилятора главного проветривания, блочно-модульной котельной, противопожарной насосной станции, объектов электроснабжения и др., сказано в сообщении. Для доставки в шахту людей, материалов и грузов планируется также строительство монорельсовой дороги.

Балансовые запасы нового пласта составляют 14,7 млн тонн угля коксующейся марки «Ж», начать добывать уголь на нем запланировано на конец 2025 года. Годовой объем добычи в целом по шахте составит при этом 1,8-2,2 млн т против 1,7 млн 2022 году добыча составила 1,7 млн тонн.

Напомним, что в сентябре 2020 года на «Чертинской-Коксовой» после внезапного выброса угля и газа погибли два горняка, и согласно материалам последовавшего уголовного расследования, работы в забое проводились с нарушением требований промышленной безопасности. В марте 2023 года начальник аварийного участка, его заместитель и горный мастер были осуждены на 2 года условно.

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Игорь Лавренков, Кемерово