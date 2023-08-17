Бензин на пермских АЗС за неделю подорожал еще на 31 копейку

За период с 7 по13 августа средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае поднялась на 31 коп. — с 53,97 до 54,28 руб. Такие данные приводит Росстат. По информации на сайте статистического органа, бензин марки АИ-92 за указанный период подорожал на 17 коп. — с 49,50 до 49,67 руб., АИ-95 на 20 коп. — с 53,75 до 53,95 руб., АИ-98 и выше на 85 коп. — с 64,34 до 65,19 руб. Дизельное топливо поднялось в цене на 29 коп.— с 60,53 до 60,82 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рост цен на топливо в Прикамье начался в апреле. В общей сложности за это время средняя стоимость автомобильного бензина в регионе увеличилась на 2,75 руб.