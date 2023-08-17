Председателя ТСЖ в Ижевске осудили за растрату средств

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 53-летнего местного жителя, признанного виновным в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Всего следствию известно о 18 эпизодах преступлений, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина был председателем правления товарищества собственников жилья, когда он путем обмана похитил 584,5 тыс. руб. Деньги он потратил на личные нужды.

Мужчина причиненный ущерб возместил в полном объеме. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.